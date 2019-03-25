始源3／28下午現身微風信義　「老婆們」衝啊！免門票也能看老公

▲崔始源將於本周四抵台，停留兩天一夜。（圖／資料照／記者張一中攝、BOUCHERON提供）



記者張妤瑄／台北報導

Super Junior（SJ）將為了本周四（3／28）Monster Kpop演唱會來台，該場演唱會為春季最強韓星在台盛事，早就吸引眾多粉絲搶票預備進場。但好消息時，崔始源下午就將現身微風信義1樓為Salvatore Ferragamo站台，沒搶到票又想近距離看「老公」一眼的老婆們可以預備備。

實際上，SJ約兩個月前才剛為了KKBOX風雲榜頒獎典禮來台，相隔不到60天再度訪台，沒讓思念他們的老婆們等太久，不過此次依舊是旋風快閃的兩天一夜行程。

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▲始源去年兩度來台力挺時尚品牌活動。（圖／資料照／OMEGA提供）



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據了解，始源將會搭乘28日早上班機來台，約11點降落桃園國際機場，但他走環宇VIP商務通關通道，粉絲無法近距離接機。來台行程也很緊湊，下午3點為Ferragamo微風信義專賣店開幕站台，晚上現身演場會，隔天搭乘中午班機離台，沒有太多私人時間與空間。

除了始源之外，當天將為Ferragamo新店開幕活動站台的明星還有陳意涵、溫昇豪、陳奕等人。