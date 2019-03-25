查爾斯代表英國王室首訪古巴　切格瓦拉像前獻花民族英雄馬蒂

▲查爾斯王儲於民族英雄馬蒂的紀念碑下獻花致意。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

英國王儲查爾斯（Prince Charles）與妻子卡蜜拉24日抵達古巴，在哈瓦那的荷塞馬蒂機場降落，這是英國王室成員第一次到訪。查爾斯與卡蜜拉在古巴的正式行程將在25日開始，除了參觀別具歷史意義的哈瓦那舊城，也會與總統狄亞士卡奈（Miguel Diaz-Canel）會面，共進晚餐。

根據BBC報導，查爾斯伉儷這次的來訪，不僅揭示了大英聯邦與社會主義國家的新篇章，眼下川普政府與古巴之間局勢逐漸緊繃，此行也受到外界多方解讀，直指英國與美國立場不同。查爾斯與卡蜜拉24日下機後，也前往革命廣場（Revolution Square），在勾勒著古巴革命英雄切格瓦拉（Che Guevara）畫像的內政部大樓前，於民族英雄馬蒂（Jose Marti）的紀念碑下獻花致意。

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▲查爾斯王儲伉儷在哈瓦那的荷塞馬蒂機場下機。（圖／路透）

查爾斯也預定在26日前往哈瓦那近郊的馬利爾（Mariel）特別經濟區，出席太陽能園區動土典禮，英國也對該園區進行了投資。王儲伉儷從位於加勒比海與大西洋邊界上的島國巴貝多出發，接下來也將訪問眾多大英國協成員國，在27日出發前往開曼群島。