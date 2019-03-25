狂媽臨盆照樣「開趴喝酒」　進廁所直接生子...包裝後塞垃圾桶

▲31歲母親喝酒喝到廁所產子。（圖／翻攝自VK@Ности）

國際中心／綜合報導

並不是所有的女性，都適合當母親。俄羅斯梁贊地區日前傳出令人髮指的「母親開趴到生產」的消息，31歲的女子尤里亞（Yulia）雖然已經是兩個小孩的母親，甚至還大肚子即將臨盆，但對於花花世界和紙醉金迷的生活還是相當沉迷，不顧自己隨時可能要生產，找朋友到家中開趴，沒想到不忌口喝酒的情況下，竟然讓小嬰兒提早出世。

根據英國《星報》報導，尤里亞雖然已經懷胎將近10月，但對於自己胎兒的健康並不在乎，反而照樣喝酒狂歡。日前在自家辦了派對邀請許多朋友玩樂，但在席間幾杯烈酒下肚後，感到有些不適，於是躲進廁所想要舒緩，沒想到卻意外的直接生下孩子。

尤里亞在生下孩子後，當下並沒將孩子直接送醫，而是隨意的清理滿地的血跡，找了塑膠袋將孩子裝了進去，就這樣帶到街上。3月的俄羅斯地區平均溫度仍只有8~10度左右，尤里亞就順手將孩子直接丟進街邊的大垃圾桶，而她則獨自返回派對繼續跟朋友飲酒作樂。

2小時後，一名路過垃圾桶的女子，聽見有奇怪的聲響從桶內發出，原本以為是有貓狗受困，就在打開垃圾蓋的瞬間，竟發現是一名剛出生的孩子，不僅沒有包裹任何布料，就連胎盤都還在身上，有些許的失溫現象，被緊急送醫後，所幸撿回一條小命。

警方調查，尤里亞丟掉嬰兒的動機，竟然是因為「我還想要回去繼續喝酒」甚至就連嬰兒性別都不知道，就直接丟進垃圾桶內，訊後將尤里亞的兩名孩子也一同交給社工安置，並且以遺棄罪起訴，最高將判5年。