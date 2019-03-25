東京奧運聖火火炬公布　櫻花樣式、災區外料呈現日本設計魂

▲吉岡德仁設計的奧運火炬 。（圖／翻攝Tokyo2020.org，以下同）

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近期，東京奧運籌委會正式公佈奧運聖火火炬的設計，出自日本設計大師吉岡德仁之手，使用的主題當然是能呈現大和魂的櫻花，然而使用的材料則是來自災區，象徵希望的火光再度重新燃起，呈現出不僅是設計之美、而是堅強光明的信念。

吉岡德仁是日本近代知名的設計師，其作品被許多國際的美術館典藏，也入選美國《新聞週刊》評選為「世界最尊敬的一百位日本人」之一，雖然民眾無緣看見他所設計的奧運主場館，但他所設計的聖火火炬一公開，也引發了不少討論。

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▲採用代表日本文化的櫻花花瓣。

受到福島當地的災民啟發，吉岡德仁創造出了這朵美麗櫻花，他對外表示是因為看到當地小學生畫出的櫻花圖案，才設計出這款作品，其中有3成素材，則是來自岩手、宮城、福島等3個受災縣，總計824戶臨時住宅使用的鋁收集得來，並在製作中融入櫻花色與金色，讓整個作品更充滿意義。

▲採用災區回收的鋁製成。

繼1964年的日本東京奧運，睽違近45年，2020年東京奧運又將再次登場，這一朵在聖火中燃燒的櫻花，將象徵和平與重生，再一次鼓舞全日本的人們。在2020年3月櫻花盛開之時，奧運聖火將會從福島開始，巡迴日本全國，直到7月24當天抵達奧運會場，再次點燃開幕典禮的聖火。

▲燃燒著聖火的櫻花。