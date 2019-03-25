Thom Browne模特戴「漂浮金框眼鏡」走秀！網神回：燈籠魚

編輯／Ann 圖／翻攝自Thom Browne IG、instiz

巴黎時裝周才結束不久，知名西裝品牌Thom Browne的一副眼鏡卻意外引起話題，特別是戴在一臉正經的模特臉上，效果更強。網友紛紛神回，「是燈籠魚？」、「時尚有夠難懂。」

Thom Browne的西裝之所以能殺出一條血路，就是因為足夠獨特，他也說過「我認為東西如果是好的，那就不會退流行，這大概是我覺得最重要的事情。」所以難怪Thom Browne總是突破大家的想像。此次超狂金框眼鏡一登場，果然後勁十足。

請繼續往下閱讀...

Thom Browne 為展現2019秋冬最新設計，直接將辦公室搬到伸展台，只能說每次看Thom Browne的秀總是滿滿驚喜，不僅服裝上屢次創新，連配件眼鏡也很有梗。模特穿著秋冬長版灰色格紋西裝登場，頭上戴著超浮誇金框眼鏡，只有單片還隨著步伐搖晃，立刻引起廣大網友討論。

不僅如此，金框眼鏡除了單片款式，也有oversize的雙片款式。不得不說，眼睛好像真的變大了，也讓網友們神回，「好像魚」、「時尚真的很難懂」。不過這怪異的眼鏡，會不會變成街拍必備，倒是可以期待一下。

在 Instagram 查看這則貼文 Thom Browne（@thombrowneny）分享的貼文 於 PST 2019 年 3月 月 3 日 下午 3:27 張貼

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App