超狂6歲肌肉男童！「連330下雙桿撐體」靦腆領獎　成年人全看傻

▲ 庫拉耶夫本身是一名健身狂人，喜歡拳擊、重訓、健身等運動。（圖／翻攝自IG／_rahimkuriev_95reg）

國際中心／綜合報導

俄羅斯車臣共和國有一名號稱「車臣史瓦辛格」（Chechen Schwarzenegger）的帥氣6歲男童庫拉耶夫（Rahim Kurayev），去年11月才因連續做4105下伏地挺身，獲得總統贈送一台白色賓士車。今年他在裁判的公證下，以連做330下雙桿撐體的成績，再次打破兒童界的世界紀錄。

▼ 庫拉耶夫在裁判示意下，快速做起雙桿撐體。

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根據RT報導，庫拉耶夫近日參加當地電視節目「格羅茲尼」（Grozny），在無數觀眾前挑戰雙桿撐體。從影片中可以看到，身穿白背心的他在裁判的示意下，快速地做起雙桿撐體，儘管在比賽後半段速度稍微變慢，但他仍然堅持慢慢做下去，最後達到330下的誇張成績，完全屌打一般成年人。

值得一提的是，在會場中顯得相當迷你的庫拉耶夫，在接獲獎狀時，卻不像一般人露出興奮表情，反而有些靦腆地看著獎狀，似乎獲獎早在意料之中。

事實上，2018年曾流傳一則影片，當中庫拉耶夫在2小時25分鐘內，完成驚人的4105下伏地挺身，但可惜的是，因為俄羅斯官方認為影片有「小瑕疵」，因此不予採納紀錄。不過，車臣總統拉姆贊·卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）在得知此事後，立刻送上一台白色賓士轎車，獎勵他完成這項「不可能的任務」。

▼車臣總統 卡迪羅夫當時表示，「讓你的父親開車帶你四處兜風，你就值得擁有這輛白色賓士轎車。」



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據悉，在此之後他決心再次挑戰伏地挺身，最後以總成績3202下完美作收，而且他已經打破兒童界的7項世界紀錄。

其實，從庫拉耶夫全身露出的肌肉線，不難看出他是一位熱愛運動的健身狂人，在IG上常常可以看到他的健身影片，而且涉及的運動項目之廣，包括拳擊、雙手撐地走路和重訓練等都無所不包，加上他原本立體又可愛的五官，讓他在小小年紀，就已經累積1萬多名粉絲。