被Google街景照出賣！　糗男樓梯上「四腳朝天」往後摔網笑翻

▲Google map街景拍到男子摔下階梯的慘樣。（圖／翻攝自《Reddit》）



國際中心／綜合報導

Google map街景功能常常能發現有趣、尷尬或驚喜的瞬間畫面。日前國外有網友在查看Google map街景時，無意間發現一名男子往後摔下階梯，直接四腳朝天的「糗樣」，照片一PO出後就引來網友大量討論，大家看了都忍不住跟著畫面中男子「一起疼痛」。

據《每日郵報》報導，一名網友在網路論壇《Reddit》中分享了在美國紐澤西（New Jersey）霍博肯（Hoboken）某一處街道的Google街景畫面，圖中可見，路旁一個階梯上原本站著一名身穿駝色衣服、戴著帽子的男子，當時他的身體微微傾斜，看起來就快要失去平衡，果然，當街景前進時，再看向這個階梯，該男竟然狠狠地從階梯上摔了下來，帽子不僅掉落、身體也似乎已經翻了幾圈，呈現「四腳朝天」模樣。

這個「摔落瞬間」讓不少網友看完都忍不住也跟著畫面中的男子「一起疼痛」了起來，但也有網友則開玩笑表示，「真正的Hobo-Ken（音似Broken）是你嗎？」、「看起來超痛！」、「雖然很壞，但是我還是覺得真的很好笑」、「十年讀書無人曉，一摔成名天下知啊！」

其實Google map街景不僅會拍到人們跌倒、出糗的畫面，先前也有網友透過街景功能，再次看到過世已經兩年的爺爺的身影，讓他不禁流下眼淚，感慨表示，「感謝google地圖，留下他還在的影子。」

