開城聯絡辦事處南韓官員「今正常上班」　北韓另派人坐辦公室

▲ 南北韓聯絡辦事處2018年9月正式揭牌啟用。（圖／路透社）

國際中心／ 綜合報導

南北韓2018年9月依據《板門店宣言》，於開城設立「南北韓共同聯絡辦事處」。但北韓22日單方面撤出駐守聯辦的人員，讓南韓政府措手不及。聯辦南韓人員今（25）日仍正常上班，稍早最新消息則指出，有過去管理開城工業區的中央特區開發地圖總局（後稱總局）人士在北韓辦公室內，代替原官員辦公。

平壤當局22日無預警告知南韓，聯辦北韓官員已經在上級指示之下全數撤離。南韓政府對此表示「深感遺憾」，事務處長兼辦事處副處長金昌秀（音譯）等39名南韓人員今日上午8時20分（台灣時間7時20分）仍越過軍事分界線（MDL），正常赴聯辦上班，與周末（23及24日）留守聯辦的25名人員一起工作。

事實上，平壤當局22日撤離相關人員後也告知南韓，已改派過去管理開城工業區的總局人員前往協助辦理出入境手續。《韓聯社》報導，金昌秀今早出境以前，於京畿道坡州市南北出入境事務所受訪表示，將與開城的北韓機關接觸，掌握狀況後即時向首爾當局回報。觀測指出，他提到的「北韓機關」即指總局人員。

金昌秀一行人今早在北韓總局人員的協助之下順利出境，前往開城。他指出，平壤當局僅撤出人員，未將辦公室封鎖，也未刁難留守的南韓官員，顯示事態仍有轉圜餘地。

根據《韓聯社》最新消息，南韓統一部發言人白泰鉉稍早於例行簡報中指出，聯辦北韓辦公室內有總局人士在辦公；目前仍在了解具體狀況。