女大生夜店遭3中年男性暴力　警問訊反檢討：想被X才去的吧？

▲ 女大生在夜店遭3名男子猥褻。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

國際中心／綜合報導

南韓前法務部次長金學義（김학의）多年前涉嫌接受房地產開發商尹重千賄賂、犯下性暴力，受害女子甚至多次遭尹重千性侵、被逼人獸交，好不容易鼓起勇氣提告，卻在調查過程中數度被檢方質問，「是不是想得到經濟上的支援？」讓受害者受到二次傷害，而這樣「檢討受害者」的現象再度發生在一名遭受性暴力的女大生身上。

MBC電視台報導，一名女大生14日晚間前往首爾江南的一間夜店，自然而然的開始和周遭3名目測約30多歲的陌生男子聊天，大腿和臀部卻突然出現異樣的感覺，急忙轉頭一看便驚見其中一名男子在背後猥褻她。即便她數度嘗試制止，男子仍然持續犯行，讓她受到驚嚇，趕緊和朋友一起離開夜店。

女大生受訪時表示，「那3個男人一直笑，還一直揶揄我。我當時很害怕。」幾經猶豫後，她還是在隔天傍晚下課後前往警察局報案，沒想到調查案件的過程卻更加令人不快。

女大生透露，當她敘述完當晚的情形，問訊的搜查人員馬上質問，「為什麼沒有馬上報案？」當她說道，「（嫌犯）為了不讓我逃走，還抓住我的腰」，搜查人員竟反問，「摟腰之類的肢體接觸在夜店裡面不是很正常嗎？妳不就是為了這個才去夜店的嗎？」

警方以事發夜店內沒有監視器為由，宣稱「搜查有困難」，還向她表示，「那幾個男人口徑一致，堅稱自己沒有那麼做，夜店也沒有監視器，這樣下去受苦的也是妳自己，如果堅持要告就告吧」，讓女大生相當不舒服。但警方卻辯稱，一切都是為了找到更確切的證據。

負責此案的搜查人員指出，只是想確認嫌犯是否有更嚴重的犯行，且若女大生更早報案，查案就能更加快速，「如果當時馬上報案，要抓住嫌犯也容易得多。」