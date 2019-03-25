3歲女童衝出車外遭卡車撞斃　慘死在5歲與7歲小姐姐眼前

▲女童不幸在年幼的小姐姐面前慘死，家人希望外界能夠給予幫助。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

國際中心／綜合報導

澳洲布里斯本北部一間加油站上周發生3歲女童慘遭卡車撞死的慘案，而且事發當時死者年僅5歲與7歲的姊姊也在現場，親眼目睹了這起悲劇，目前傷心的家人在GoFundMe上發起募款，希望能獲得善心人士的幫助。

這起事件發生在21日下午5時左右，母親庫爾茲(Tegan Kurtz)當時開車載著3名女兒返回位於洛坎普頓(Rockhampton)的家，中途在布里斯本北部Burpengary的一處加油站休息，結果一個不注意，3歲小女兒海莉(Hayley Pattenden)竟然打開車門跳出車外，不小心衝到卡車前面，在5歲奧莉維亞(Olivia)與7歲索菲(Sophie)的眼前慘遭撞死。

昆士蘭省警方在聲明中表示，救護人員接到電話後，立即趕到現場進行急救，但盡了一切努力後仍無法救回女童性命，法醫目前已到現場並著手調查女童死因。海莉的母親則表示，事件發生後對她們一家人的生活造成了很大影響，希望外界能記得海莉是一名害羞，但臉上總是掛著微笑的可愛女孩。