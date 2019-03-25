睡醒驚見陌生大叔「借宿客廳」嚇噴！　網笑：時空旅行者？

▲這位陌生大叔。（圖／翻攝自Twitter／@ 09MdEXyl298FbeU）

國際中心／綜合報導

如果有一天起床時，發現家裡多了一位陌生人，那真是一件嚇人的事情！有一名日本網友就遇到這樣的狀況，他日前在推特上貼文表示，自己早上起床後，突然發現客廳躺了一位全家都不認識的「大叔」，嚇得他趕緊報警處理。

這名網友日前在推特發布一則推文，「嚇死！早上起床時，發現家裡多了一個陌生人，雖然立刻報警處理，但現在想起來還是很可怕。」從照片中可以看到，有一名身穿黑色上衣和深藍色內褲的大叔，直接在客廳地板上抱著香蕉抱枕熟睡著。所幸家中沒有任何人受傷，家裡的財物也沒有失竊。

網友表示，自己在睡前都會確定門窗都已上鎖，家中甚至還有裝設感應器和監視器，「因為後續全部都交由警方處理，所以我們完全不知道這位大叔是如何潛入家中的。」雖然最後已和陌生大叔順利和解，但該網友還是不忘PO文提醒大家，「不要只檢查家裡門窗是否已上鎖，還要隨時多留意家中的狀況，就連平常沒有在使用的房間也要多加留意、查看。」

不少網友看到後，都被該故事嚇壞，紛紛留言表示，「會不會其實他一直以來都住在閣樓或衣櫃裡」、「真的很恐怖耶，確定不是小偷嗎」、「一定是喝醉酒不小心進錯家」，甚至還有網友開玩笑表示，「他是塵蟎長大了嗎？」、「他應該是….時空旅行者穿越過來的吧？」