結婚56年夫妻病房內牽手離世　女兒淚崩：至少他們是一起走的

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美國密西根州（Michigan）一對77歲的夫妻在結婚56年後，手牽著手相繼在同一天的數小時內離世。夫妻倆的女兒馬里貝斯將兩人的人生故事PO上網，被網友封為是真實版的《手札情緣》（The Notebook），她感動地說，雖然自己仍為失去父母感到難過，但也很開心他們是一起離開的，「至少這樣就不用體會失去另一半的痛苦。」

▲韋布和茱蒂的人生故事在網路上流傳開，感動許多網友。（圖／翻攝自Facebook／MaryBeth Webb）

綜合外媒報導，馬里貝斯（Marybeth）提到，起初是母親茱蒂（Judy）在去年12月生了一場大病，差一點點就無法挺過來，但從那時候開始，身體健康就大不如前，而父親韋布（Will Webb）看到這樣的狀況也很心疼，「離奇的是，發生在媽媽身上的一切病痛，也會出現在爸爸身上，雖然不一定都是同一個部位。」

「她發燒，他也會跟著發燒；她如果出現肺水腫的狀況，他就會罹患肺炎。」馬里貝斯解釋，雙親的感情一直都很融洽，每年也會一起慶祝結婚紀念日，後來兩人病情加重分別送到不同的醫院接受治療，卻因此錯過某一次的紀念日，全家人都為此感到很難過。

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▲茱蒂握著韋布的手，兩人相繼在幾小時內離世。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

「他們是很棒的父母，這也讓我擁有很精采的童年。對我來說，他們不能沒有彼此。」馬里貝斯提到，看到父母為病痛及分離所苦，她不忍心，於是想辦法讓兩人在病房相聚，「爸爸離開的時候，媽媽輕輕牽著他的手，幾個小時後她也走了。」

茱蒂和韋布的故事在網路公開後獲得許多網友關注，甚至還有人形容他們的愛情故事就像電影《手札情緣》。馬里貝斯說，「我沒看過那部電影，直到朋友告訴我網路上的討論。謝謝大家的鼓勵溫暖了我的心，雖然失去父母很難過，但我也很高興他們是一起離開的，至少這樣就不會經歷失去另一半的痛苦。」