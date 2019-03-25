女師加班好累！男同事關心她…兩人下秒在學校交疊「愛的掌聲」

▲男老師關心女老師，沒想到竟然發生不倫激情。（圖／達志／示意圖，與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

日本京都一位在某小學工作的38歲男老師，於學校內加班時，查看關心待在職員更衣室休息的女老師，沒想到兩人互見時止不住慾火，竟然就在更衣室內交疊出「愛的掌聲」，整起事件曝光，京都府教育委員會給予停職3個月的處分，而這對老師也紛紛離職。

綜合外電報導，在小學任教6年的男老師因為擁有教學經驗，常親自教導才來第一年、工作還不熟悉的女老師，兩人似乎因此逐漸發展出情愫。事發當時，兩人都在學校內加班，待到晚上8時許，職員室僅剩下4個人。

該名女老師因加班疲累，先去職員室角落的更衣室休息，男老師見狀後關心她的身體狀況，沒想到一進去查看後，兩人互見就止不住慾火，竟然就在更衣室內交疊出激烈的「愛的掌聲」。

校方指出，由於該名女老師才剛來工作沒多久，時常私下請教男老師，兩人也常留在學校。儘管男老師已經結婚，但女老師還邀請男老師到自己的住處「親身教導」。事發後，女老師已經決定到其他學校任職，兩人的關係還持續進行。

學校先後獲報有兩名老師發展出「外遇關係」甚至在學校內進行「不正常性行為」，當事男老師坦承所有行徑，同時也強調在學校和女老師做愛「只有這一次」；最後男老師已提出離職，女老師則以身體健康因素離職。