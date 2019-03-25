在家DIY割包皮！父母幫小孩行「割禮」　5月大男嬰突「心臟驟停」亡

▲手術刀示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

義大利一對夫母日前在家中，為僅有5個月大的兒子進行「割禮」，沒想到小孩竟然在過程當中出現心臟驟停，隨後被緊急送往醫院治療，但卻仍然不幸死亡；目前小孩的迦納裔父母被義國檢方以過失殺人的罪嫌進行偵辦當中。

根據外媒報導，這名5個月大的嬰兒在22日下午時，因為心臟驟停被緊急用直升機送往義大利波隆那一間醫院，到院後才得知，原來小孩是在父母為他進行割禮的儀式當中出現該症狀，而人則是隨後在晚間不幸死亡。

目前義國已經對據稱是嬰兒的迦納裔父母，開始著手進行調查。這已經不是義國第一次傳出，有小孩在進行「割禮」時意外死亡的消息，2018年12月，羅馬一名2歲男孩也是在接受該習俗時死亡，而小男孩的雙胞胎兄弟則是幸運撿回一命。

報導中指出，每年義國大約會進行約5000次的割禮，但超過三分之一的手術是在非法的情況下進行；羅馬是屬於天主教國家，所以不允許民眾隨意執行割禮，導致非法行為層出不窮。此種割禮手術內容包括去除包皮，有時也有可能是基於健康原因，造成需要割除的狀況出現。

義大利國內有許多來自穆斯林國家的移民，而割禮手術在這些國家都很普遍；這項行動對穆斯林來說相當重要， 因為它被視為先知的傳統，同時也代表著個人的衛生清潔問題。