聞起來就像鮮採！歐舒丹推出全新「玫瑰花園」香氛系列

▲優雅圓弧的瓶身設計，十分可愛。（圖／品牌提供、翻攝自IG/loccitane，以下同)

記者曾怡嘉 / 台北報導

歐舒丹推出全新玫瑰花園香氛系列，精選來自格拉斯的千葉玫瑰精萃與花露，演繹最迷人的玫瑰香，更同步推出3款香氛霧，讓你自由搭配，混出玫瑰多種可能性。

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▲除了50ml容量，還推出小尺寸的滾珠淡香水。（品牌提供)

柔和圓弧的瓶身設計，靈感來自玫瑰溫室花園玻璃屋，悉心刻畫出玫瑰的柔美。前味以粉紅胡椒開場，伴隨著荔枝和覆盆莓酸甜果香，隨之迎來的是千葉玫瑰完美交織大馬士革玫瑰的核心香調，搭配清新紫羅蘭葉的巧妙點綴，最後融入溫暖木質基調的廣藿香、琥珀和白麝香作為完美收尾。玫瑰花園淡香水，50ml，2,300元、玫瑰花園滾珠淡香水，10ml ， 900元。

▲淡雅的香氛霧必收！搭配香水打造嗅覺新層次。（圖／品牌提供)

隨著玫瑰花園淡香水，同步推出三款玫瑰香氛霧，讓你隨著心情喜好搭配，為每天增添生活樂趣。搭配歡沁玫瑰香氛霧能讓人心情愉悅輕快，若追求寧靜放鬆，不妨試試恬靜玫瑰香氛霧， 想要更有活力，可別錯過活力玫瑰香氛霧，藉由甜橙和佛手柑，注入明亮生氣。玫瑰香氛霧，50ml，1,500元。

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