GUCCI也推復古手機殼　粉色好少女、珊瑚蛇配印花超好看

編輯／Duke

買一隻動輒台幣30,000元以上的iPhone，一定會想要買很多手機殼，來保護手機不要受傷，而國際精品GUCCI似乎就看準了手機殼的商機，推出許多高檔手機殼，並使用這幾季的元素，來打造高質感的手機殼，下面就來帶各位介紹。

1. GUCCI Print iPhone Case

皮革系列的手機殼，背後印上GUCCI的復古標誌，可以清楚辨識手機殼出自於GUCCI，並提供iPhone X／XS、iPhone 8／8Plus使用，顏色為黑色與粉紅色，售價皆為美金320元（約台幣9,600元）。

請繼續往下閱讀...

▲由上至下分別為iPhone X／XS、iPhone 8與iPhone 8Plus的手機殼。（圖／翻攝自GUCCI官網）

2. GUCCI Courrier iPhone Case

Courrier系列有黑色與棕色2款，設計上，使用UFO和GUCCI的復古貼布，並且配上帆布材質，打造出GUCCI特有的風格，售價為棕色美金380元（約台幣11,400元）、黑色美金370元（約台幣11,100元）。

▲黑色款為iPhone 8手機殼，棕色款則為iPhone 8 Plus手機殼。（圖／翻攝自GUCCI官網）

3. Tiger Print iPhone 8 Case

老虎頭（Tiger），成為最近GUCCI常常使用的標誌之一，材質則是使用帆布，目前只提供iPhone 8使用，售價為美金320元（約台幣9,600元）。

▲最近GUCCI常常使用的標誌之一。（圖／翻攝自GUCCI官網）

4. Kingsnake Print iPhone 8 Case

珊瑚蛇（Kingsnake）代表智慧與力量，是設計師Alessandro Michele的標誌之一，材質同樣使用帆布，目前只提供iPhone 8使用，售價為美金320元（約台幣9,600元）。

▲珊瑚蛇代表智慧與力量。（圖／翻攝自GUCCI官網）

這幾款手機殼的產地皆為義大利，所以價格都會比較貴，畢竟，GUCCI加上義大利，就是品質保證！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App