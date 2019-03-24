英男殘殺泰妻拋屍荒山！遠嫁失聯15年...家人苦尋接噩耗

▲遺嫁悲歌。（圖／翻攝pixabay）

國際中心／綜合報導

英國一名大學英語教師疑似在15年前殺害泰國籍妻子並將她拋屍荒野，如此殘忍的行為在近日東窗事發，起因該名受害女子的父母自2004年起女兒即杳無音訊，仍不放棄尋找的希望，苦苦追尋逾10年之後得到的卻是死亡證明書。

據《BBC》報導，有登山客15年前在英國約克郡山谷裡發現一具腐爛的女屍，由於屍體上沒有明顯的暴力跡象，因此當局推測應該是死於體溫過低，且因身分始終無法查明，當地人為她支付了葬禮費並命名「山中之女」。

與此同時，遠在泰國烏隆他尼府的一對老夫婦在今年1月底向「駐英泰國婦女聯合會」求助，表示女兒蘆端（Lumduan）遠嫁英國卻失聯15年，不過有獲得訊息，英國約克郡國家公園15年前曾發現一具無名亞裔女屍，特徵與女兒十分相似，希望可以協助確認。

據了解，「駐英泰國婦女聯合會」於是與英國政府協調，採集了老夫婦的DNA後，與「山中之女」的DNA進行比對，經過一個多月的努力，英國約克郡警方終於確認，這具無名女屍的確就是老夫婦苦尋15年的女兒蘆端。

約克郡警方透露，蘆端自1991年移居英國後，曾在2003-2004年期間返回泰國。她73歲的母親喬姆斯里（Joomsri Seekanya）說，「女兒在婚姻裡遇到了麻煩。他(蘆端丈夫)是英國人信奉基督，我們是泰國人信佛教。他在泰國是一位很有地位的教師，而我們只是普通的村民。我們有很多不同之處。」

喬姆斯里還說，就在蘆端失蹤之前還給自己打了一通很情緒化的電話，哭著說她沒有錢，連一分錢都沒有，且很想回家，「從那以後我們就沒有女兒的消息了。」

目前警方尚在進一步了解狀況中，儘管蘆端的丈夫大衛矢口否認，「我沒有殺我的妻子。絕對沒有。我知道有很多流言蜚語，但我在繼續我的生活。事情已經過去很久了」，不過許多蛛絲馬跡仍把茅頭對準他。