5歲男童沙漠走失！靠野草、溪水果腹「徒步21km」奇蹟生還

實習記者鄭佩玟／綜合報導

5歲的小男孩桑切斯（Benjamín Sánchez）17日與家人共遊阿根廷西沙漠時失蹤，由於當地日夜溫差達攝氏30度，加上有毒蛇、美洲獅等猛獸的潛伏，政府一得到消息立刻派遣直升機、無人機，以及約1000名人力前往搜救，包括300名騎馬和機車的自願民眾。在歷經22小時後，桑切斯徒步21公里、靠著溪水與野莓果腹終於獲救。

據《衛報》報導，來自阿根廷的5歲小男孩桑切斯跟隨母親基羅嘉及其友人，前往位於阿根廷西部聖胡安省（ San Juan）的沙漠區域埃爾薩拉多（El Salado）遊玩。桑切斯在與母親玩捉迷藏時失蹤，「媽媽那時候在追我，所以我也跑了起來。」小男孩告訴阿根廷媒體，剛開始還聽得見母親的聲音，但不久便迷失在滾滾黃沙之中，「我靠著石頭，開始呼喚媽媽，可是她聽不見我的聲音。」

兒子身影消失在沙漠的灌木叢後，心急如焚的基羅嘉趕緊通報警方，當局也派出約1000名警力及無人機、直升機等，與民間搜救隊合作，還有300名熱心民眾騎馬和機車一起尋找小男孩。

桑切斯失蹤的地區環境相當險惡，極有可能碰上毒蛇、毒蠍及美洲獅，此外他失蹤時僅身穿簡單T恤、長褲及運動鞋，並不足以面對沙漠攝氏高達30度的日夜溫差。許多民眾聚集在聖胡安省為桑切斯祈禱，期盼他平安歸來。母親基羅嘉也坦言「很絕望」，開始為最壞的結果做心理準備。

▲在毒蛇、毒蠍和美洲獅環伺的沙漠走失...阿根廷5歲男童靠野草、溪水果腹，撐22小時平安脫困。（圖／翻攝自推特）

萬幸的是在22小時過去後，搜救人員終於在距離失蹤地約21公里外的沼澤地發現桑切斯。據了解，失蹤期間桑切斯徒步走了近一整天，經過丘陵、森林、沙漠及危險的沼澤地，總距離長達21公里，桑切斯表示自己在沙漠中「又冷又怕」，只能靠著溪水解渴、吃野草果腹。

帶領15人組成摩托車隊、志願加入救援的昂提維洛斯（Alberto Ontiveros）表示，「我們循著運動鞋留下的蹤跡尋找，當我看見他時，我甚至沒有停下，直接轉往知會救援直升機......當時最重要的是盡快將他帶離那裡。」昂提維洛斯回憶，桑切斯被發現時因摩托車聲響受到驚嚇，但「狀況良好，有點口渴且外表有點髒」。第一個找到桑切斯的搜救人員雷諾索（Reynoso）表示，他當時騎著馬渡過泥沼遞水給小男孩，他形容該沼澤「泥濘遍佈、難以通行，感覺就很常有動物被困住。」

奇蹟獲救的桑切斯，除了輕微脫水外並無大礙，不禁讓人感嘆命真大！聖胡安省省長烏尼亞克（Sergio Uñac）也在當天前往醫院探望男童。桑切斯表示，「很開心能再和媽媽見面，我很想念所有人。」