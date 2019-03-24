梅伊首相大位不保　英媒：內閣「醞釀政變」要她10天內走人

▲ 梅伊在2016年脫歐公投後上任，接手帶領英國走上脫歐這條路，但3年過去，英國目前仍對脫歐有嚴重分歧。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

英國至今對脫歐仍存有嚴重分歧對立。但根據《星期日泰晤士報》報導，英國內閣正在醞釀一場全面性的「公開政變」，多達11名內閣成員一致認為現任首相梅伊（Theresa May）應該要下台，並推派一名臨時首相接替梅伊的空缺，直到下次大選為止。

《星期日泰晤士報》報導，內閣成員們會在周一（25日）的內閣會議與梅伊對槓，要求她請辭下台，否則他們將會集體請辭。根據一名官員的說法，「梅伊的判斷力早已出了毛病，不能只當個把頭埋在沙堆裡的閣員」；另名不願透露姓名官員則提到，「（梅伊）的末日即將到來，她會在10天內下台走人。」

目前有超過6名高官支持梅伊副手李登頓（David Lidington）擔任臨時首相，但也有人力挺環境大臣戈夫（Michael Gove）及外務大臣韓特（Jeremy Hunt）。「週日郵報」（Mail on Sunday）則指出，內閣認為李登頓立場太過親歐盟，現階段的共識是推舉戈夫，但目前疑歐派議員對戈夫也有意見。