日天皇禪位放10天連假　金融業憂日圓閃崩、千禧年危機再現

▲ 明仁天皇即將退位，外媒擔心10天特別連假將對銀行業造成影響。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

日本明仁天皇即將禪位，由皇太子德仁於5月1日即位，全國也因此特別連續放假10天。不過，英媒卻透露，這10天假期恐怕將對券商、銀行業與金融市場帶來影響，造成日圓波動、外匯動盪，甚至出現與千禧年的電腦問題一樣令人頭痛的狀況。

根據《金融時報》報導，日本監管單位目前正要求銀行業開始做準備，備妥足夠資金與人員，以防止4月27日到5月6日這10天連假期間出現「ATM沒有現鈔可以領」、「銀行隊伍冗長」及「國際市場混亂」等情況。

「年號」也會是日本將面臨的一大問題，因為日本通常是由年號來計年，2019年就是平成第31年，但在5月1日德仁親王繼任後，將成為新時代的第一年，但現今幾乎每一份金融文件上，都仍然印製著「平成」的字樣，就連電腦系統的內置也是「平成」。新天皇的新年號，要一直保密到4月1日才會公布，這也就表示，能夠修正、做準備的時間並不多，屆時很可能面臨與千禧年類似的問題，當年所有電腦都必須重新編程，最後才能正確的顯示1999進入2000年的變化。

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▲明仁天皇退位，皇太子德仁繼位後，「新年號」的修正也是將面臨的一大問題。（圖／CFP）

瑞穗銀行（Mizuho Bank）首席執行官兼日本銀行家協會主席藤原弘治（Koji Fujiwara）也提到，這是我們遇過最長的一次假期，更是一個時代與另一個新時代「名稱上的轉變」，所以某種程度對我們而言，會發生什麼都是未知數。」

另外，日本銀行和券商還有一個更大的疑慮，那就是當日本正在放假時，全球市場並沒有同步休息，各國金融都仍維持正常運作。野村證券分析師後藤裕次郎（Yujiro Goto）就因此警告，在交易量偏淡的狀況之下，日圓匯價存在「閃電崩盤」的風險。也有一部分券商表示，他們將會在10天假期中營業2天，但只會接受外國股市的賣單，其它則繼續維持關門、休息的狀態。

▼ 日本連假時，各國金融仍正常運作，日圓匯價存在「閃電崩盤」的風險。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）