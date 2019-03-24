養牛成本太高！日研發「人造牛排」　未來有望取代真肉類

▲日本研發出史上最大的「人造牛肉立體肌肉組織」，未來有望取代傳統肉品。（圖／示意圖／記者黃士原攝）



國際中心／綜合外電報導

日本東京大學與日清食品公司經過長時間的共同研發，終於成功培養出「人造牛肉立體肌肉組織」，而這塊長1公分、寬0.8公分、高0.7的「人造牛排」更是有史以來最大的牛肉人造立體肌肉組織，研究團隊希望，未來能夠運用此技術，製造出真正可食用的「人造牛排」。

根據《共同社》報導，東京大學生產技術研究所與日清食品22日正式宣布，共同研究團隊從牛身上取出肌肉細胞，先在其中注射維生素C進行培養，再以肌肉特有的構造與紋理重現。目前培養出的肌肉組織雖然只有不到1立方公分的大小，但是研究團隊表示，未來這項技術將會就實用層面繼續研發，包含肉的味道與口感等，以重現真肉的口味為目標，有機會能製作出更大的肌肉組織，成為真正的「人造牛排」。

研究團隊認為，隨著全球人口增加與生活型態的改變，肉類需求也將大幅提升，然而飼養家畜的環境成本高，未來可能面臨飼料不足的窘境，而不須依靠飼養、在嚴格衛生監控下生產的「人造肉」，對環境造成的負擔少，等到技術發展成熟，有望成為傳統肉類的取代品。