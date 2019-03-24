他有不在場證明…卻坐性侵冤獄36年　獲釋後雙親皆離世

▲威廉姆斯。（圖／翻攝自臉書／Innocence Project New Orleans）



國際中心／綜合報導

美國黑人男子威廉姆斯（Archie Williams）服刑36年後，21日終於從路易斯安那州監獄獲釋，他22歲時被控犯下性侵罪而遭到逮捕。如今他被證明其實是清白的，但重獲自由的他已58歲，臉上有著歲月留下的痕跡，他的雙親則在他坐牢時相繼過世。

《紐約時報》報導，1982年12月9日，一名女子在巴頓魯治的家中遭到刺傷與性侵。當時還很年輕的威廉姆斯知道並不是自己所為，卻無端捲入案件中，他1999年要求相關單位進行指紋檢查，但檢方反對此舉，還說沒有法規允許他這樣做，他後來便遭判刑並入獄。

事實上，威廉姆斯當時具有不在場證明，他的外觀也不符合證人所描述。他出獄後接受採訪，談及自己每天都想獲得自由，「我始終保持積極的心態，我知道有一天會有正義。」

非營利組織「清白專案」（Innocence Project）長期以來一直關注這起案件並負責訴訟，相關專員金布爾（Kinasiyumki Kimble）進行DNA檢測，測試於3月14日完成，最終證明威廉姆斯的清白。可惜的是，威廉姆斯的母親於1999年去世，他的父親則於2003年離開。

根據系統比對，真正的犯人其實是福布斯（Stephen Forbes），他1986年承認犯下4起性侵案件，最後在監獄中離世。

對於受害者曾錯誤指認他，威廉姆斯沒有任何怨恨，「上帝不會讓我對任何人懷恨在心。」他現在只希望能夠讀大學，體驗那些曾錯失過的人生。