「給未來老公看！」渣姊夫性侵錄影恐嚇　她淪性奴2年…親姊冷眼包庇

▲ 被害女子16歲那年就遭到姊夫性侵，他的惡行持續2年。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

馬來西亞一名18歲少女與親生姊姊、姊夫同住一個屋簷下，但她過去2年卻數度被姊夫性侵、毒打，對方不但用手機錄下性侵過程，更威脅要把影片給她未來老公看。令人震驚的是，被害人親生姊姊其實知道枕邊人的惡行，卻沒有出面阻止，甚至在妹妹拒絕滿足丈夫性需求時出言怒斥。

綜合馬來西亞媒體報導，被害女子16歲那年就遭到姊夫性侵，直到22日晚間9時30分左右，她向警方報案，這才讓姊夫的惡行曝了光。警方表示，這名男子現年30歲，從事金錢遊戲投資，卻對枕邊人的妹妹伸出狼爪，多次對她性侵施暴，讓她目前懷有2個月的身孕。

據了解，他本月19日成功逞慾2次後，到了22日再度要求發生性關係，只不過在他遭到被害女子拒絕後，他竟然拿出皮帶毒打被害人，使得她的背部傷痕累累。此外，當被害人姊姊得知老公的惡行後，她並沒有站出來保護親生妹妹，反而在妹妹拒絕老公性需求時，出言責罵她。

報導指出，警方22日獲報後，已派員前往住處成功把男子逮捕到案，並依法延扣7天至29日調查。