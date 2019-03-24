1300人困挪威外海！郵輪引擎故障...巨浪夾擊「椅倒窗戶破」

▲維京天空號在挪威外海拋錨，大浪翻湧，船艙內桌椅擺設來回滑動。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

瑞士維京郵輪公司（Viking Ocean Cruises）的「維京天空號」（Viking Sky），原本載著1300名乘客和船員快樂出遊，卻在當地時間23日意外在挪威外海拋錨，由於當時天氣不佳、海況惡劣，讓救援相當困難。船艙內的擺設家具隨著浪湧起伏東倒西歪，大浪破窗海水灌進艙中。目前挪威當局已派出直升機陸續救出乘客。

根據《路透社》報導，瑞士維京郵輪公司（Viking Ocean Cruises）所屬的「維京天空號」14日在挪威西部港口城市卑爾根啟程（Bergen），進行為期12天的旅遊行程，預計在25日抵達英國提伯利港（Tilbury）。但是在23日上午，引擎突然故障，郵輪困在挪威西岸外海，任由強風大浪拍打。數據指出，該海域的海浪有6至8公尺高、風力達到每小時69公里，船長釋放出求救訊息。

▲旅客錄下船艙內險象環生實際情況（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒）。

報導指出，當局派出5架直升機到場救援，但因為風浪太大，郵輪不停隨著海浪起伏，無法順利降落在平面上，搜救人員只能將受困旅客一個接一個吊起，救援行動非常緩慢。

由旅客拍攝的畫面能夠見到，由於郵輪劇烈搖晃，船艙內桌椅擺設來回滑動，一片片天花板接連掉落，猝不及防的砸中一名跌坐在沙發上的外國大媽。大浪打破窗戶，海水漫進船艙，旅客無奈地錄下冰冷海水從腳底奔流而過的畫面，所有人都穿上救生衣等待救援。

▼當時海浪高度超過8公尺，除此之外，挪威外海也以寒冷的水域聞名。（圖／路透）

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挪威公共廣播電台NRK報導，第一批被救出來的乘客雅各（Janet Jacob）表示，「我當時感到非常害怕，這輩子從沒經歷過這麼恐怖的事情」，他們平安乘著直升機被救出，但因為風太強了，坐在裡面就像是遇到龍捲風一樣，「我只能禱告，希望所有人都平安」。

除了疏散乘客之外，救援人員也在船上試著修復其他的引擎，讓船隻可以自行開往安全的港口。挪威媒體報導，大部分在船上的乘客都是美國和英國的觀光客，根據瑞郵輪公司官網，「維京天空號」從2017年開始投入服務，最多可搭載930名乘客。