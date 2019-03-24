IG最熱門的TOP 10鞋款！Adidas就包辦了5雙、第三名GD最常穿

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想必現在的年輕人想要買鞋子，都會上IG看其他人穿起來的樣子，再來決定要不要購入，而下面就幫大家收集了IG上，最熱門的鞋款TOP 10，給各位參考囉！

TOP 10：Nike Air Huarache

這款以前就非常火紅，也被稱為武士鞋，因為好穿又好搭，所以曝光率滿高的，而且後來推出許多新款，要購入相當容易。

▲被稱作武士鞋的Nike Air Huarache。（圖／翻攝自StockX）

TOP 9：Nike Air Max 90

Nike於1990年推出的鞋款，因為可視氣墊，從此一炮而紅，成為Nike的主力商品，而且配色與材質超級多，男生或女生都非常適合。

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▲Nike經典的鞋款之一。（圖／翻攝自StockX）

TOP 8：Air Jordan 1

籃球之神Jordan（Michael Jordan）的1代戰靴，因其影響力，往後的30個年頭，依舊人氣不減，其高筒的設計與當時的故事，成為Jordan最經典的鞋款。

▲Jordan 1的經典配色是黑、紅、白三色。（圖／翻攝自StockX）

TOP 7：Adidas Stan Smith

這款是學生時代最愛的鞋款之一，簡約的造型，也獲得許多少女的芳心，穿搭起來非常好看哦！

▲簡約的造型。（圖／翻攝自Adidas官網）

TOP 6：Converse Chuck Taylor All Star

相信這雙鞋，各位一定都買過，便宜、好穿、好搭的印象，已經深深埋在眾人心中，也成為了榜上的第6名。

▲好搭好穿的All Star鞋款。（圖／翻攝自StockX）

TOP 5：Adidas Ultraboost

當年推出前就已經造成轟動，許多人表示「怎麼會將保麗龍，當成中底科技」，結果上市以後的評價都很不錯，也因為外型好看，顛覆眾人對跑鞋的刻板印象。

▲Adidas的主力跑鞋Ultraboost。（圖／翻攝自Adidas官網）

TOP 4：Adidas Superstar

每個品牌都會有一雙經典鞋款，而Superstar正是Adidas的代表作。

▲最經典的Adidas鞋款。（圖／翻攝自Adidas官網）

TOP 3：Vans Old Skool

這雙鞋會在第3名，真的不要太意外，因為在路上的撞鞋率超級高，不過，正是因為太好搭了，所以滿推薦的。

▲穿搭神鞋一定要有。（圖／翻攝自StockX）

TOP 2：Yeezy Boost 350

從剛開始的飢餓行銷，到現在的海量發售，Yeezy Boost 350的人氣依舊很高，亮眼的外型，配置Boost中底科技，是一雙非常不錯的鞋款。

▲Yeezy Boost 350很好穿。（圖／翻攝自Sneakernews）

TOP 1：Adidas NMD

這款應該是女生的最愛，外側的兩塊裝飾品，是最有記憶點的部份，並且搭配Boost中底科技，也是一雙好穿、好搭的鞋款。

▲NMD的造型擄獲少女的芳心。（圖／翻攝自Adidas官網）

以上皆為IG上，最熱門的TOP 10鞋款，當然還有許多遺珠沒有上榜，如果想讓自己的愛鞋上榜，可以多上IG發文，說不定明年的榜單出來，就會有各位的愛鞋哦！

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