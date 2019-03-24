馬利驚傳「獵人屠村」！包圍村莊進屋攻擊　至少100多人死亡

▲2016年聖戰士襲擊非洲馬利(Republic of Mali) 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

非洲邊境發生駭人聽聞的屠村事件！位於西非的馬利共和國自2012年發動軍事政變，同時伊斯蘭極端組織也趁機擴充勢力後，便一直處於動盪不安的狀態，在莫普提地區（Mopti）附近的富拉尼人村落於23日慘遭多名身穿傳統多貢獵人服飾的武裝份子襲擊，造成至少100多人死亡。

據《BBC》報導，一名官員表示，槍手先是包圍村莊，接著一一進入村內房屋攻擊村民，從受害者的遺體足以顯示行凶手法相當殘忍，兇徒使用的武器包括槍械及大砍刀。

聯合國大使雖然已著手處理馬利日益增加的族群與聖戰暴力事件，但多貢獵人和富拉尼牧民仍持續在爭奪土地及水源的情況下發生衝突。雙方各說各話、各有各的難處，多貢人指責富拉尼人與伊斯蘭聖戰組織的走狗，而富拉尼人則痛批是馬利軍隊提供武器給多貢人。

事實上，馬利頻傳的屠殺事件早已不是新聞，去年12月中旬便有類似情況發生在戰亂最嚴重的馬利北部，騎乘機車的槍手襲擊游牧為主的圖阿雷格人；據圖阿雷格分離主義叛軍表示，這起攻擊造成47圖阿雷格人被殺，行兇槍手們身分不明，但目前尚未組織承認犯案，馬利政府僅表示會派安全部隊前往當地，但事後的措施卻挽回不了無辜犧牲的生命。

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▲捷克駐馬利(Republic of Mali)的軍隊。（圖／達志影像／美聯社）

馬利是一個內陸國家，人口約1580萬，80%為穆斯林。馬利1895年淪為法國殖民地，1960年獨立。2012年3月馬利軍人發動政變、推翻政府。同時，伊斯蘭極端組織也趁機擴充勢力，馬利因而面臨嚴峻的北方分裂危機。2013年馬利爆發內亂時，法國與幾個非洲國家曾出兵協助馬利政府平亂，之後也協助打擊伊斯蘭極端組織，此後政府軍基本掌控北方區域。2015年，馬利政府與叛軍代表在北方鄰國阿爾及利亞（Algeria）首都阿爾及爾（Algiers）進行了多輪談判，馬利政府與叛軍在6月正式簽署和平與和解協議，但北方仍不時爆發零星衝突與攻擊行動。

當地極為複雜的局勢讓維安部隊疲於奔命，同時派駐馬利北部也成為聯合國最危險的維和任務之一，當地居民只祈禱國際的聲援擁有足夠的軍事與政治力量，能夠讓馬利再次擁抱和平。