巴黎迪士尼傳巨響！大批武警進駐　遊客以為遭恐攻...四處驚逃

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法國巴黎迪士尼樂園（Disneyland Paris）23日晚間園區內突然出現巨響，許多遊客受以為發生恐怖攻擊而四處奔逃，還有人躲進商店，所幸最後證實只是虛驚一場。

據《法新社》報導，巴黎迪士尼在晚間發出巨響，遊客描述就像槍聲與爆炸聲，許多人當下認為園區遭到恐怖攻擊，驚慌的四處逃竄，還有大批武警趕到現場，更提升了人們的驚恐。從推特（twitter）流傳的影片可以看到，遊客驚慌奔逃，有人躲進一旁商店，氣氛十分緊張。

▲巴黎迪士尼電梯壞掉傳巨響，遊客以為遭到恐攻四處逃竄。（圖／翻攝自Twitter／@Kemalemio）

目擊者艾莉西亞（Alexia）表示，「人們非常恐慌，每個人都以為受到攻擊，幾分鐘後，工作人員要我們從後門離開，四處都是警察。」

還好隨後有官員出面澄清，表示園區所發出的巨響，是來自於一座壞掉的電梯，「這聲巨響造成了人群踩踏，而這聲巨響應該是源自一座電梯或手扶梯。」法國內政部長卡斯塔內（Christophe Castaner）也透過推特發文，證實只是虛驚一場，「這是一場假警報，警方已確定（迪士尼）沒有受到威脅。」