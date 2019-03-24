鱷頭魚身！泰國菜市場驚見古老魚類　存在地球已1億年

▲ 泰國武里南府市場出現一種有著長長吻部、利牙的生物 。（圖／翻攝สยามรัฐ推特）

國際中心／綜合報導

泰國武里南府（Changwat Buri Ram）普太頌縣（Amphoe Phutthaisong）的一座市場內，最近出現一條長達1公尺的奇怪生物，牠有著長長的嘴巴與銳利的牙齒，上半身看起來就像是鱷魚一樣，下半身則是有著一般魚類的魚鰭與魚尾。這樣「半鱷半魚」的詭異樣貌，吸引村民紛紛爭相過來與牠合照，不過，其實這條生物是一種名叫「福鱷」（ Alligator Gar） 的史前魚類，牠們存在地球上已經長達1億年之久。

根據泰媒報導，普太頌縣縣長尼米特（Nimit Pattamacharoen）表示，他聽聞有村民在市場裡面發現一隻長相奇怪的生物，於是22日親自趕往現場查看，只見這種生物有著兩排鋒利的牙齒與長嘴，看起來有點像是鱷魚，不過下半身沒有四肢，而是有著與魚類一樣的鱗片、魚鰭和魚尾，牠身長大約1公尺，體重則約11公斤。

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▲ 民眾爭相前來市場與這種「半鱷半魚」生物拍照 。（圖／翻攝สยามรัฐ推特）



詭異生物的「主人」、41歲的市場魚販蘇宛妮 （Suwannee Klaikan）透露，自己當初是以500泰銖（約新台幣485元），向當地漁民買下這條「怪魚」，不過因為牠被裝在飼料袋裡太長時間，早已經奄奄一息，所以在被丟進魚缸後沒過多久就死掉了。即便如此，許多村民都是第一次見到這樣的生物，於是紛紛呼朋引伴，一起來到市場與牠拍照。

▲ 這種古老魚類「福鱷」身長約1公尺，體重則約11公斤。（圖／翻攝สยามรัฐ推特）

尼米特說明，經過他們查證後，確認這種生物其實是古老的大型食肉類淡水魚「福鱷」，又叫做鱷雀鱔，牠的吻部前凸、上下顎佈滿匕首般的利齒，身體則覆蓋青灰色菱形鱗片。最特別的是，牠們可以呼吸空氣，甚至還能在離開水的情況下，存活多達2小時。這樣性情兇猛的魚類，在地球上早已存活1億年之久，以前在泰國其他省也有蹤影。

尼米補充，目前還不知道這隻福鱷到底是從哪裡游進來武里南府的，懷疑在漁民捕捉到牠的湖中，可能還有其他的福鱷存在，因此呼籲當地民眾盡量避開這一帶的水域，並留意好自己的孩子，不要隨便到湖裡面玩水，「畢竟福鱷牙齒鋒利又兇猛，危急時很可能會攻擊人類，導致危險發生。」

▼ 魚販買下這隻福鱷沒多久，牠就死在魚缸內。（圖／翻攝สยามรัฐ推特）