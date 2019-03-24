影片曝光！郵輪引擎故障...1300人困挪威外海　巨浪狂打「椅倒窗戶破」

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▲「維京天空號」受困。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

瑞士維京郵輪公司（Viking Ocean Cruises）的「維京天空號」（Viking Sky）原先載著1300名乘客和船員快樂出遊，卻在當地時間23日因為引擎故障受困挪威外海，再加上暴風雨來襲，海面風浪大，讓救援相當困難，郵輪內的設施也被晃得東倒西歪，目前挪威已派出多架直升機陸續救出乘客。

「維京天空號」在本月14日從挪威第二大城卑爾根（Bergen）出發，預計在25日抵達英國提伯利港（Tilbury）。但是在23日上午，「維京天空號」在天候惡劣的狀況下發生引擎故障，受困挪威西部外海，並且緩慢飄向陸地，數據指出，該海域的海浪有6至8公尺高、風力達到每小時69公里，船長釋放出求救訊息。

後來其中一個引擎後來成功重啟，郵輪在離岸2公里的地方下錨，等待救援。南挪威聯合救援中心（Joint Rescue Centre for Southern Norway）的發言人艾爾多恩（Borghild Eldoen）指出，目前派遣5架直升機和貨船把乘客和船員一個接一個救出來。不過，惡劣的天氣和強風讓救援任務更困難，且直昇機一次最多只能載5個人，可能還要持續一整夜，一直持續到24日，無法預估要花多久的時間。

▲遊客等待救援。

南挪威聯合救援中心指出，到了當地時間23日晚上，已有115名乘客被救出來，大約有8人受到輕傷，被送到附近的莫爾德鎮（Molde），但目前無法得知船上是否有其他人受傷。

來自北加州的乘客施帕德（Alexus Sheppard）表示，她等了6個小時才被救出來，但船上的人幾乎都保持冷靜，也有得到水和食物，並且很安全，「但是整個船都非常晃」。船艙內的乘客PO出的影片中也可以看到，由於郵輪劇烈搖晃，船艙內有海水打進來，沙發、桌子等設備都在晃動，還有玻璃破碎，所有人都穿上救生衣等待救援。

挪威公共廣播電台NRK報導，第一批被救出來的乘客雅各（Janet Jacob）表示，「我當時感到非常害怕，這輩子從沒經歷過這麼恐怖的事情」，他們平安乘著直升機被救出，但因為風太強了，坐在裡面就像是遇到龍捲風一樣，「我只能禱告，希望所有人都平安」。

除了疏散乘客之外，救援人員也在船上試著修復其他的引擎，讓船隻可以自行開往安全的港口。挪威媒體報導，大部分在船上的乘客都是美國和英國的觀光客，根據瑞郵輪公司官網，「維京天空號」從2017年開始投入服務，最多可搭載930名乘客。