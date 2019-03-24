爸坐牢陷入「孤獨世界」每天思念2幼子　用說故事重回人生正軌

▲囚犯在獄中透過說故事找到人生意義。圖為另一對親子，非哈迪與兒子。（圖／翻攝自臉書／Storybook Dads）

記者丁維瑀／綜合外電報導

英國男子哈迪（Lewis Hardy）2013年因為一場酒醉後的衝突被判處2年徒刑，他在監獄感到孤獨，特別想念自己的2個兒子，所幸，他在獄中得以參與一項計畫，讓他可以錄製床邊故事的語音檔案給家人，能透過這種方式說故事給孩子們聽，他感覺人生再度有了意義，「對於想要恢復正常生活的人來說這很重要。」

BBC報導，哈迪從小在英格蘭城市普利茅斯長大，他坦承童年時期就會試圖做出衝動行為，2013年他喝醉後跟別人打架，造成他人嚴重受傷，隨後被判處2年徒刑。他沒想過，在獄中的時光會改變他的人生觀。

起初來到監獄時，哈迪總覺得很痛苦，其他囚犯趁著在庭院的時候爆發紛爭，有人會偷偷把牙刷跟刮鬍刀片結合在一起，他必須極盡逞凶鬥狠才能不被欺負，內心總覺得孤獨。

哈迪說，坐牢從不是幸運的事，但當時有個名為「說故事爸爸」（Storybook Dads）的計畫他有幸參與，從此翻轉他的人生。該項目是讓有年幼孩子的囚犯能暫時進入錄音室，他們要學習對著麥克風說故事，這些內容會被製成CD或DVD，完成後寄給家人。

回憶進到錄音室時，哈迪感到情緒完全放鬆，「你會覺得很安全。」他每周會講一個故事，有時也會在鏡頭前翻閱一系列的漫威漫畫，他甚至自己作畫送給孩子。

哈迪的老婆會在睡前播放音檔，讓孩子聽到爸爸的聲音，有助於安撫心情。兒子們說，他們會閉上眼睛聽著故事，彷彿父親就在身旁。

事實上，哈迪以前從來不會說故事給孩子聽，他入獄時，兒子分別才6歲與4歲大。他想起童年時期，媽媽會讀書給他聽，但他9歲時發現自己患有閱讀障礙，後來他便進入叛逆期，就此遠離書本。

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▲「說故事爸爸」計畫在英國推廣。（圖／翻攝自臉書／Storybook Dads）



「很難解釋你在獄中的感受。」哈迪形容他每天都覺得很冷，他就像活在孤寂的世界，幸好還能替孩子們說故事，使他重新感到溫暖。如今他已出獄，2個孩子看到父親時非常高興，不斷跳上又跳下，他這才認知到小孩是最重要的，他要繼續說故事給兒子聽。

「說故事爸爸」計畫的發想人是雪倫（Sharon Berry），她曾到監獄當志工，意外發現許多男囚犯不能陪伴孩子而感到痛苦，這些人錯失小孩的生日、第一天上學等成長的里程碑。

雪倫認為，如果囚犯能在獄中維持自己的家庭關係，將能使得這些人重建生活，未來再犯罪的意願也會降低，許多孩子拿到音檔後則非常開心，還會拿到學校向同學炫耀，「這向孩子們展現出他們被關愛著，而不是被拋棄。」

哈迪去年已戒酒，還迎接第3名孩子的誕生，現在他擔任健身房教練，和孩子一起讀書仍是最喜歡的活動之一。他的大兒子正在讀《哈利波特》系列，他打算藉機利用裡面的題材教育孩子，「我會告訴他們有關監獄的真相是多麼可怕。」