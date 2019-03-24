吵了3年！反脫歐民眾擠爆倫敦抗議　「我們要第2次公投」

▲示威者諷刺梅伊。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

為數眾多的英國人民23日走上倫敦街頭，要求針對脫歐議題舉行第2次公投，強大壓力使得首相梅伊面臨下台危機。示威者從倫敦市中心出發，手上拿著寫有「最好的交易是不脫歐」、「我們要求人民的投票」等標語的牌子，這些人還不清楚英國的未來究竟如何。

《路透社》報導，英國脫歐大限本來訂在3月29日，然而，這個議題討論3年依舊沒有定案，歐盟領導人只能勉強同意繼續延遲日期，梅伊繼續硬著頭皮處理她最嚴重的政治危機。

成千上萬名偏好留在歐盟的抗議者23日聚集在倫敦街頭，他們經過皮卡迪利圓環（Picadilly Circus）、特拉法加廣場（Trafalgar Square）等知名地標，最後來到首相辦公室與英國國會大廈外面。

59歲示威者加雷思（Gareth Rae）說，「如果這是良好管理的過程，政府有做出明智的選擇，我會有不一樣的感受，但這完全是場混亂。」他認為，不管未來走向何處，英國都必定遭遇分裂。

組織單位聲稱這場遊行起碼動員一百萬人，不過警方拒絕給予確切的人數。《路透社》記者觀察到人群眾多，很多人必須避開主要路線。

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▲抗議民眾透過臘腸狗的牽繩表達想法。（圖／路透）



雖然英國人對於脫歐幾乎都有不同看法，但多數皆同意這確實是自第二次世界大戰以來最重要的決策。遊行人潮中，18歲的菲比（Phoebe Poole）拿著標語牌子，上面寫著「永遠不要放棄歐盟」，她2016年公投時礙於年齡無法投票，如今她擔心之後找工作會變得困難，已有很多大企業離開英國，「我們今天來到這裡，因為我們的未來被偷走了，這一代人必須忍受災難的後果。」

梅伊先前告訴大眾，「我站在你們那邊」，立法者應該要支持她。此後一份要求取消脫歐的請願書已獲得439萬份簽名。回到2016年6月23日的公投，當時有1740萬位選民支持脫歐，1610萬位選民希望留在歐盟。

對於民眾所呼籲的第2次脫歐公投，梅伊表示反對。她認為此舉將加深紛歧、破壞民主。其他脫歐支持者也認為，第2次公投會引發重大憲法危機。

然而，想要留在歐盟的英國公民提到，脫歐將帶來經濟上的困難，也會破壞貿易關係，許多社會福利還會被終結，另外，他們在27個國家生活與工作的權利將受到影響。