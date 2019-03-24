索馬利亞辦公室遭汽車炸彈攻擊！4歹徒「困住人群掃射」釀15死

▲摩加迪休一棟政府大樓遭掃射攻擊。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

東非索馬利亞摩加迪休（Mogadishu）一棟政府大樓在當地時間22日遭到攻擊，極端分子先是發動自殺式汽車炸彈，再進入大樓內開槍，最後造成15人死亡，其中包含一名勞動部助理部長。索馬利亞伊斯蘭激進組織青年黨（al Shabaab）隨後承認犯案。

綜合外媒報導，這棟建築物位在摩加迪休市中心，內有索馬利亞勞動部門正在辦公，1名歹徒先在建築物附近引爆了汽車炸彈，造成大約20人受傷，其他同夥則是趁混亂中衝進大樓掃射，與警方爆發激烈駁火衝突。一名前往支援的醫生提到，當時許多人都被困在建築物裡面，由於雙方的槍戰，很難進去救人。

警方發言人阿布杜拉（Ali Abdullahi）提到，案發當下，武力部隊立即前往支援，封鎖建物，最後4名歹徒全被射殺，引發自殺炸彈的歹徒也死亡，另外還有10人身亡，包含勞動部助理部長阿布達拉（Sagar Ibrahim Abdala）以及支援的員警。

路透社報導，青年黨的軍事指揮官阿布穆薩（Abdiasis Abu Musab）表示，在22日他們還發動了另一起炸彈攻擊，地點位在摩加迪休的一個檢查哨附近，殺死了3名政府軍，一名當地議員及其3名保鑣受傷。警方也確認有這起攻擊，但表示死亡的是一名士兵和兩名市民。

▼政府大樓附近發生汽車炸彈攻擊。（圖／路透社）

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