紐總理挺穆斯林登哈里發塔！全球最高樓為她點亮　雙語致敬「和平」

國際中心／綜合外電報導

紐西蘭清真寺槍擊恐攻案造成50人不幸喪命，總理阿爾登（Jacinda Ardern）22日選擇和人民站在一起，為罹難者默哀2分鐘。同日，全球第一高樓杜拜哈里發塔（Burj Khalifa）也亮起她戴著黑色頭巾擁抱女子的畫面，同時用阿拉伯文、英文「和平」致意。

阿聯總理、杜拜領導人穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）22日在推特分享這張照片並提到，在震驚全球穆斯林社區的恐怖攻擊發生後，「感謝阿爾登總理和紐西蘭真誠的同理心和支持，你們已經贏得15億穆斯林的尊重。」

阿爾登周五現身槍案現場努爾清真寺（Al Noor mosque）對面的哈格利公園（Hagley Park），並說「紐西蘭和你們一起哀悼，我們是一家人（We are one）」，接著與在場民眾一同為罹難者哀悼默哀2分鐘。

▲阿爾登22日來到基督城，和人民一同為清真寺槍擊案罹難者默哀2分鐘。（圖／路透社，下同）

面對這起槍擊案，阿爾登溫柔剛強、沉著冷靜的態度贏得國內外人士的讚揚。馬丁路德金恩的小女兒伯尼絲（Bernice King）發推文指出，「她展現的，是種真誠、以人為本的領導風格，世界需要從現在的混亂狀態走出來。」

穆斯林社區組織者法伊札阿里（Faiza Ali）則提到，「在這麼多的面孔和故事當中，我會記得在基督城清真寺所發生的悲劇，我也永遠不會忘記阿爾登是位多麼傑出的領袖。」

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