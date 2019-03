女嬰取名「迪士尼」遭恥笑　動畫迷媽媽回擊：兒子要叫音速小子

▲婕德抱著女兒。(圖/翻攝自臉書/Jade Jeanes)



英國一對27歲的夫妻去年開心迎接女兒的誕生,老婆婕德(Jade)一直在想怎麼替孩子命名,由於她非常熱愛迪士尼動畫,最後決定孩子就叫「迪士尼」(Disney)。然而,有家長恥笑這個名字很奇怪,還認為小孩未來恐怕會遭到霸凌,這對夫妻也決定回嗆,雙方火藥味十足。

婕德與老公約書亞(Joshua Jeanes)努力7年後,女方最後終於成功懷孕,並在去年生下女兒,兩人平時都喜歡看電影,老婆更是動畫電影製作公司迪士尼的頭號粉絲。

起初,婕德想把女兒命名為貝兒(Belle),這是《美女與野獸》的女主角,不過她後來決定向迪士尼的全體工作人員致敬,因此孩子的名字就成了迪士尼,還一度被醫護人員以為只是開玩笑。

