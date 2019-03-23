「徹底殲滅」伊斯蘭國！歷時4年　敘利亞民兵推特宣布：收復IS最後據點

▲敘利亞。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國白宮發言人珊德斯（Sarah Sanders）22日時，宣布恐怖激進組織「伊斯蘭國（Islamic State，IS）」已經被剷除，該組織在敘利亞所佔的領土也全被收復。由美國支持的敘利亞民主力量（SDF）一名官員23日時，也推特上宣布已經徹底殲滅「哈里發國」，伊斯蘭國被百分之百擊潰，這場歷時4年的反恐戰爭終於告下一個段落。

綜合外媒報導，珊德斯於22日時聲稱，伊斯蘭國不再持有敘利亞的任何領土，而且武裝分子的領土已經被100%消除；對此，敘利亞民主力量當時表示，仍有一部分的IS分子不願意投降。

不過23日時，敘利亞民主力量發言人巴里（Mustafa Bali）在推特上稱，伊斯蘭國已經失去在敘利亞的最後一塊領土，100%的遭到殲滅，在這個獨特的日子裡，讓我們紀念成千上萬的烈士，他們的努力才讓我們得到勝利。

報導中指出，伊斯蘭恐怖組織曾控制過橫跨敘利亞和伊拉克、一共高達88,000平方公里的土地，儘管他們失去了領土，但仍被視為一種安全危脅，因為其成員能在全世界發起攻擊。由庫德族人領導的自衛隊聯盟從3月開始，對躲藏著許多剩餘聖戰士分子的敘國東部巴古茲村，進行最後一次的襲擊。