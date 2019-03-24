《皮克斯》12星座代表人物　巨蟹是多莉、天秤座居然是梅莉達

編輯／Ping 圖／翻攝自Instagram @ pixar 、PIXAR官方網站

皮克斯迷們快看！近期官方在Instagram上分享了一則12星座代表角色，還不趕快來看看跟你是哪一位～（＃天秤座居然是梅莉達！）

在 Instagram 查看這則貼文 Pixar Animation Studios（@pixar）分享的貼文 於 PST 2019 年 3月 月 1 日 上午 11:23 張貼

＃水瓶座 《瓦力》瓦力

對於喜歡的事物、興趣異常執著，而且這些喜好都跟一般人不同。個性善良、溫和，喜歡獨來獨往，同時也非常具有同情心，不僅是對人、對事，也非常愛護小動物。

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＃雙魚座 《玩具總動員3》釘子褲先生

擁有很高的包容力，個性親切、善解人意，不喜歡跟別人發生爭執，是大家眼中很好相處的人，但有時候會想太多，容易多愁善感。

＃牡羊座 《怪獸電力公司》羅茲

做事上進、積極，非常具有領導能力，是大家眼中非常值得信靠的人，但也因為對人和事物的要求太高，容易會感到不耐煩。

＃金牛座 《天外奇蹟》小逗

務實與固執應該是大家廣為人知的，但也因為如此，所以對朋友非常守信用，只要答應了就不會反悔，做事也非常有條理、原則，在朋友眼中非常可靠。

＃雙子座 《蟲蟲危機》哈奇林

總是精力充沛，能夠快速融入新的環境，善於溝通，並且喜歡挑戰自己，嘗試新事物，但有時候因為情緒起伏比較大，所以讓人覺得難以捉摸。

＃巨蟹座 《海底總動員》多莉

暖暖的多莉，不僅重視家庭，也能帶給另一伴滿滿的安全感，表面上看起來風平浪靜，但心思卻非常細膩，同時也很敏感、容易情緒化，所以常常讓人覺的反差萌。

＃獅子座 《汽車總動員》閃電麥坤

個性熱情的他，同時也帶點高傲，有時會讓他感到孤獨。面對外人總是可以非常樂觀，並且給予需要的人鼓勵，但因為不願意讓別人看到自己脆弱的一面，所以習慣有苦就自己吞。

＃處女座 《料理鼠王》小米

個性細膩、善良的他，總是可以觀察出別人的需要，並適時伸出援手，但在某些事情上會過分要求完美，有時候會讓人覺得太難搞。

＃摩羯座 《恐龍當家》小巴

個性務實、嚴謹，對自己非常有原則，只要下定決心做一件事情就會全力以赴，用最快的效率完成不拖泥帶水，但有時後卻會給人冷漠的感覺，讓人不敢靠近。

＃天蠍座 《腦筋急轉彎》憂憂

彷彿天生與世界隔層紗，舉手投足、表情都散發著神秘感，不喜歡主動表達內心的情緒，習慣隱藏真實的想法，對不熟的人疑心病通常會比較重。

＃射手座 《超人特攻隊》酷冰俠／路易

不管幾歲，心裡永遠住著一個小孩，開朗、樂觀，總是可以在平凡的生活中找到樂子，並且感染身邊的人，但只要是緊要關頭，他就會變的非常可靠、冷靜。

＃天秤座 《勇敢傳說》梅莉達

天生樂觀、體貼，樂於對身邊的人付出，且不要求回報，總是可以當朋友間的和事佬，看事情客觀且中立，在他眼中對就是對、錯就是錯，兩者沒有模糊地帶。

哪一位是你的星座代表呢？

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