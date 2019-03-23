女街友著迷毒品出賣身體　揭露超悲哀交易價格「只夠吃一餐」

▲街友過著不穩定的生活。（圖／示意圖／取自Pixabay）



國際中心／綜合報導

英國31歲女子納塔莉（Natalie Richards）過去多年來從事性交易，她對毒品上癮，無家可歸，曾參與BBC紀錄片拍攝，闡述自己想要悔改的心路歷程。然而，如今她卻面臨2年刑事犯罪指控，禁止她攜帶任何銳利工具出入公共場所，也不得進入特定區域等，人生越來越走下坡。

《鏡報》報導，納塔莉20多歲時沉迷古柯鹼，為了賺更多錢買毒品，她開始出賣自己的肉體。BBC於2017年曾播出性工作者的紀錄片，事實上，納塔莉還沒染上毒癮時其實非常健康有活力，後來她的體重快速下降，神情變得相當憔悴。

納塔莉認為，男人可以選擇搶劫或其他不正當的方式獲取錢財，然而，女人通常只能尋求性交易，「這太可怕了。」一名熟知納塔莉的男子說，納塔莉以前是個好女孩，後來卻沉迷於吸毒，「她最終會死的，沒有人在旁邊，沒有朋友。」

過往在接客時，納塔莉會遇到各種危險，讓她最無奈的是許多女性都成為競爭對手，有時她收到的錢只可以用來吃一頓飯。她透過紀錄片訴說心聲，希望改變生活，能見到家人，「我不知道怎麼被尊重，如何被正常對待，我不記得那樣的事。」

人生曾一度出現轉機，納塔莉2017年接受藥物上的諮詢，期盼能夠進入康復中心，「好想要明天起床時，我的媽媽會來敲敲門，接著給我一個很大的擁抱，她能請我回家，告訴我一切都會好轉，我不用再這樣做了。」

納塔莉的希望最終破滅，如今她被控訴持續從事性交易，又在公共場所持有武器，她面臨刑事犯罪指控，不得進入人潮眾多的特定場所，在默西賽德郡不能做出辱罵、威脅與令人反感的言辭或行為等。

當地警方表示將與夥伴密切合作，會直接與性工作者溝通，教導這些人相關的法律問題，確保社區的安全無虞。