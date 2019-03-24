adidas x Pokémon聯乘曝光！皮卡丘、傑尼龜刺繡趕快來收服♥

編輯／Ping 圖／翻攝自Instagram＠hugokickz

這幾年「寶可夢」的熱度持續上升，隨著真人版電影《POKÉMON名偵探皮卡丘》即將上映，期間可以在各大潮牌、時裝中看見精靈們的身影，而就在不久前，網上曝光了兩雙 Adidas 與《POKÉMON》的合作款，具體販售消息雖然還尚未公布，不過光是鞋身上的皮卡丘與傑尼龜刺繡，就足以讓一票粉絲入坑。

在 Instagram 查看這則貼文 hugokickz（@hugokickz）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 18 日 上午 1:26 張貼

這兩雙聯名款最吸引人的絕對就是「皮卡丘」、「傑尼龜」刺繡，以及用不同表情與動作的精靈將整雙鞋包好包滿，採用灰色的印花，使整雙鞋在視覺上不至於太花，除此之外，鞋舌上還有Adidas 與《POKÉMON》的聯名標籤，身為神奇寶貝大師當然要兩雙一次帶走。

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目前還尚未得知商品販售資訊，不過相信不久之後Adidas 與《POKÉMON》的聯名鞋款應該就會與大家見面，大家還是趕快決定好要下手「皮卡丘」款還是「傑尼龜」款吧。

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