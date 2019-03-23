德國法蘭克福10名恐怖份子被捕！　檢方：犯案目標「殺越多人越好」

▲法蘭克福警方於22日逮捕10名預謀犯案的恐怖份子。（圖／翻攝自FNP）

記者張靖榕／綜合報導

德國法蘭克福（Frankfurt）警方22日逮捕10名恐怖份子，年齡範圍從20歲到42歲。檢察官表示，此次被逮捕的10名嫌犯密謀以開車持槍的方式犯案，目標「殺越多人越好」，目前尚無更進一步的細節。

根據英國《每日郵報》報導，此次預謀犯案被逮捕的主嫌為居住在法蘭克福附近的奧芬巴赫（Offenbach）、年約21歲的男子，以及2名來自威斯巴登（Wiesbaden）的31歲兄弟。

檢察官指出，嫌犯和法蘭克福區域內的「伊斯蘭軍」集團（Islamist Salafist community）有關係，10名恐怖份子皆因密謀在法蘭克福以「聖戰」名義犯案被捕。10名嫌犯當中最年輕的是20歲，最年長則為42歲，犯案以「殺越多人越好」為目標。

根據《法蘭克福新聞》（FNP），嫌犯在犯案前已和軍火販賣商取得聯絡，並租用一台大型車輛（larger vehicle），證據包括2萬歐元（約新台幣70萬元）現金和多把刀器。全案目前仍在調查中，警方沒有提供嫌犯的國籍，也尚未透露其他細節。