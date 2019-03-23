莫三比克洪災過後…積水未退遺體腐爛　霍亂瘧疾疫情拉警報

▲▼熱帶氣旋伊代來襲，奪走莫三比克、辛巴威、馬拉威等國557條人命，料死亡人數將持續上升。（圖／路透社）

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國際中心／綜合外電報導

非洲東南部上周遭到熱帶氣旋伊代（Idai）侵襲，至少造成557人喪命。時隔一周，根據人道救援組織22日的說法，莫三比克港口城貝拉市（Beira）被洪水入侵後，目前仍有積水未退的狀況，腐爛遺體問題尚待解決，現已傳出多個霍亂病例，且感染瘧疾的患者數正持續增加當中。

伊代帶來的災情相當嚴重，衝擊約170萬非洲人民的生活，不但房屋被沖走、道路毀壞，部分地區斷水斷電。其中，莫三比克的貝拉城近90％區域遭到洪水肆虐，甚至可見漂流遺體，總統紐西（Filipe Nyusi）則脫口，實際死亡人數恐怕會飆破1000人。

BBC報導，目前救援人員正持續挺進災區，以緩慢速度運送救援物資，但當地災情嚴重，直升機短缺，部分地區甚至完全無法進入，外傳有大批災民仍未收到緊急配給的物資，甚至仍待在屋頂、樹上等待救援。

▲▼ 貝拉市郊外地區迄今積水未退。（圖／路透）

根據紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）的聲明，目前許多救援組織越來越擔心潛在疾病會因此爆發，「貝拉城已出現多個霍亂病例，且在被洪水困助的災民當中，感染瘧疾的人數也正在增加當中。」

事實上，莫三比克近年來曾出現多起霍亂病例，若不即時治療，甚至有可能在數小時內死亡。聯合國兒童基金會駐莫三比克負責人漢瑞塔福爾（Henrietta Fore）指出，目前積水狀況仍未改善，還有腐爛遺體問題要解決，當地嚴重缺乏良好的衛生條件，「我們已經沒有時間了，現在就是最關鍵的時刻」，而衛生及安全飲用水是當前最重要的條件。

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