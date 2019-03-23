撤回「對北韓秘密大規模制裁」　白宮發言人曝：因川普喜歡金正恩

▲ 金正恩及川普在2月底的峰會中原先看來相談甚歡。（圖／路透社）

國際中心／ 綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於當地時間22日下午在推特上宣布，已經下令撤回財政部預計對北韓追加的大規模制裁。政府在接下來的5個小時內皆未回應媒體的種種疑問，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）也並未明確說明川普所言的制裁項目，僅表示，川普很喜歡北韓領導人金正恩。

川普22日發表推文指出，「財政部今天宣布，將在現行對北韓制裁的基礎上，進一步實施大規模制裁。我今天已經下令撤銷這些額外追加的制裁！」掀起一陣混亂，因為財政部22日並外針對北韓發布新的制裁，僅在21日宣布將曾暗中協助北韓規避制裁的2家中國海運公司列入制裁清單。

有說法指出，這則推文是針對財政部對中國海運公司的制裁。但《華盛頓郵報》等美國媒體報導，川普所指的是預計在未來幾天內即將發布的制裁令，事前並未公開。撰寫這則報導的華郵記者哈德森（John Hudson）也強調，川普並非撤回此前已經實施的制裁，而是取消一輪對北韓的秘密大規模制裁，「如果他沒有在推特上發文昭告天下，這完全是個祕密。」

這則推文上線後不久，桑德斯出面說明，「川普總統喜歡金正恩委員長。他不認為這些制裁是必要的。」也有分析認為，越南「川金二會」破局後，雙方至今無法對棄核及解除經濟制裁達成共識，北韓更放話「考慮停止協商」、重啟核試及飛彈試驗等；而川普在兩國關係陷入緊張之際宣布撤回制裁，是為了安撫平壤當局。