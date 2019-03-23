大砍39訂單還不夠！1年虧161億台幣　頂級客機A380爆退機潮

▲新加坡航空配備全新客艙產品的首架A380客機，飛抵樟宜機場（Changi Airport）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

全世界聚焦於波音737 MAX 8連續2起空難事件引發的後續效應時，號稱是全球最頂級頭等艙之一、波音競爭對手空中巴士（Airbus）的A380，擁有貼心的私人服務、頂級的美味料理、酒吧、私人浴室、可以直接睡覺的床等，最高可搭載近900名乘客，因此有「空中巨無霸」的美名，卻也面臨淘汰危機，不僅最大客戶阿聯酋航空在2月大砍39台訂單，後續還有其他航空跟進。

綜合外媒報導，儘管有多種優點，但A380的銷量卻遠不如預期，一是A380的燒油大戶屬性導致載客成本高，二是如此大的載客量和龐大的身軀，註定目標客戶是大型航空公司，停靠的也多為樞紐機場。空中巴士公司在2018年的EBIT（息稅前利潤）為50.48億歐元（約1760億台幣），但A380項目卻足足虧損高達4.63 億歐元（約161.5億台幣）。

▼阿聯酋航空A380超豪華。（圖／阿聯酋航空提供）

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由於A380實在太燒錢，後來成了中東三大土豪航空公司的「玩具」，這些航空公司藉助A380充裕的艙內空間打造「貧窮限制想像力」的頭等艙產品，阿提哈德航空著名的「空中官邸」就是設置在A380的奢華頭等艙，阿聯酋航空亦有 A380 私人艙等，同樣追求硬體和服務的新加坡航空也在A380打造出驚豔四座的「空中套房」。

不過也不是每家航空公司都如此財大氣粗，精打細算的美國航空公司就沒有一家買過A380。另外，除了自身缺陷，A380的市場還受新一代客機的衝擊。A380之後，很快出現更省油的空中巴士A350和波音787夢想客機，兩者都是相當熱門的中長距離客機。

▲▼A380內各種奢華設施。（圖／阿聯酋航空提供）

與此同時，A380的大客戶阿聯酋航空訂單也減少為39架，加上其他航空公司對A380 興趣缺缺，包括德國漢莎航空13日宣布，將於2022/2023財政年度退還旗下6架A380客機，聲明稿指出，漢莎航空一直以來都在監控國際航線的利潤，會退還部分客機純粹是基於「經濟」考量，如此一來，漢莎在營運上才能有更多彈性，同時增加營運效率和競爭性。

早在去年11月，空巴重要的歐洲夥伴法國航空也傳出要退出旗下半數A380，這些噩耗讓盛傳多時的空中巴士 A380停產傳聞終於變成現實，空中巴士公司在2月14日宣布停止生產這台超大型客機，轉向更小巧靈活的噴射式飛機；空中巴士CEO恩德斯聲明表示，「由於航空公司需求缺乏，我們不得不放棄 A380 生產」。