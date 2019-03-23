狠批南韓政府報告「該丟垃圾桶！」　北韓無預警撤人前官媒先開砲

▲ 北韓外務省副相日前指出，今正恩很快就會針對川金二會後續措施發表聲明。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

2月底的越南「川金二會」宣告破局後，北韓開城的南北韓共同聯絡辦事處每周例會已經停開3周，22日更爆出聯辦北韓人員在上級指示之下無預警撤離，事後才向南韓通報，南北韓關係降到冰點。事實上，此消息曝光前，北韓當天便以對外宣傳媒體《我們民族之間》嚴詞批評南韓統一部及外交部。

《我們民族之間》22日以「毫無主見及可信度的工作計畫」為題，批評南韓統一部日前公布的2019年度工作計畫。文中指出，「南朝鮮（南韓）統一部在工作計畫中寫道，目標是以南北間對話推動北韓與美國的對話進展，宣稱要在緊密的『韓美合作』之下擬定調解方案，完全沒搞清楚狀況。」

南韓統一部在2月河內峰會以後表示，將在不違背國際經濟制裁的前提下，準備重啟開城工業區及金剛山觀光事業。對此，北韓則指責其舊態復萌，「南朝鮮發表寫入此內容的工作計畫報告書，等於公然忽視南北宣言的基本精神及協議事項，屈服於美國保守勢力的壓迫。」

內文警告，「若南朝鮮當局真心希望持續發展南北關係，就應該盡早將《2019年度工作計畫》這種有百害而無一利的書面資料丟進垃圾桶，有主見一點。這才是回饋民意支持和民族期待的方法，請務必銘記在心。」