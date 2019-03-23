性感女友鬧分手　哥倫比亞警官失控朝自己開槍爆頭亡

國際中心／綜合報導

情侶發生爭吵的事情時有發生，但生氣歸生氣，大多數人還是會選擇理性的處理問題。哥倫比亞卻有一名警察「金衝崩」，因和女友爭執鬧分手，兩度拔槍指著自己的頭部企圖要脅，理智斷線之下竟真的開槍，最終不治身亡。

綜合外媒報導，事件發生於3月18日，麥德林市32歲的奧爾蒂斯．科雷亞（Ortiz Correa）是一支特別安全隊的指揮官，披上警察制服14年，還曾被授予勳章，和前女友本來正計畫著一次出國旅行。

▲警察與女友吵架鬧分手一時衝動竟朝自己開槍。（圖／翻攝自YouTube／ÚLTIMA VERSIÓN）

從曝光的監視器畫面可以看到，奧爾蒂斯在事發下午於一家專賣執法裝備的商店裡與前女友發生口角，起先握著女子的手念念有詞，乍看之下一切正常，豈料溝通越來越不順利，氣氛如同未爆彈般相當緊張。

說時遲，那時快，疑似情緒過於激動的奧爾蒂斯忽然從自己的腰間掏出配槍，對著自己扣動扳機。但是第一下槍並沒有響，於是他又立即第二次扣動扳機，接著他身子一歪，撞在門上，穿著火辣背心的女子全程都沒有出手製止。

請繼續往下閱讀...

▲警察開槍後倒地。（圖／翻攝自YouTube／ÚLTIMA VERSIÓN）

奧爾蒂斯應聲倒地後被迅速送往最近的診所搶救，遺憾的是在次日凌晨2點半，醫生開出了死亡證明。奧爾蒂斯自殺的原因目前還在調查中，警方也沒有公佈前女友的名字。