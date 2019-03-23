21歲正妹愛上大53歲鄰居！羞誇床事「像年輕人」　他：誰不愛年輕妹

▲ 74歲邁肯看著波格丹諾維奇從小長大。（圖／翻攝自臉書／Milijana Božić，下同。）

國際中心／綜合報導

現代社會流行自由戀愛，也有不少老少配的情侶，儘管差10幾至20幾歲也不意外。不過，塞爾維亞一對情侶年齡差竟高達53歲，而且21歲正妹波格丹諾維奇（Milijana Bogdanovic）與74歲未婚夫邁肯（Milojko “Mikan” Bozic）已經決定在9月舉行婚禮，還計畫一起生寶寶。對此，波格丹諾維奇開玩笑地表示，「在性生活方面，他就像個年輕人」。

根據英國《太陽報》報導，波格丹諾維奇表示，由於他們住在同一個村莊，所以她從小就認識邁肯，但因為對方經常生病還動過心臟手術，於是常常與鄰居輪流照顧他，「我們的愛就是這樣產生的」。此外，她也坦承，自己對年輕男人的認識不多，過去交往的對象都是偏向年長男性，一開始的確是被邁肯的外表所吸引，但交往的這段日子裡，也發現他「各方面都很完美」、「我已經不在乎他人的眼光了」。

至於性生活方面，波格丹諾維奇大方透露，「我們每天都有性生活」，但因為邁肯動過心臟手術，所以她在床上時必須放鬆，「但就性生活方面，她就像是一位年輕人，不需要威爾鋼」。

▼ 波格丹諾維奇不擔心2人之間的床事，甚至還透漏對方「像個年輕人」。

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值得一提的是，邁肯其實是3位孩子的爸，而且年齡分別是40歲、35歲和30歲；此外，他還有分別是13歲和11歲的2個孫子。因此，對於自己與波格丹諾維奇之間的戀情，他坦言，從未想過在這個年齡能再次找到愛情，但卻被她的善良和美麗吸引，「畢竟誰不喜歡年輕妹妹呢？當然還有性感、親吻等一切」。

目前，2人已經在籌備結婚事項，並預計在9月7日舉辦婚禮，但波格丹諾維奇的遺憾地表示，「我的父母一直都不同意我們在一起，我真的很想在婚禮上看到他們」。據悉，由於當地教堂拒絕幫年齡超過15歲的情侶證婚，所以他們將會在登記處結婚。

此事曝光後，立刻吸引正反兩面的討論，反對的一方認為，「妳連他隔天會不會醒來都不知道」、「如果他死後，妳會很難過的」、「我能了解做父母的心情，其實是希望女兒不要受到傷害」、「肯定是為了錢」、「又是一個等丈夫死後騙財的新聞」、「男方可能是從小就開始誘她」，但也有人持正面意見認為，「但是他們的選擇，我們管不著」、「你又知道是騙錢了」。

▼ 2人不顧外界異樣眼光，決定於9月舉行婚禮。