川普宣布取消對平壤海運制裁？　路透：還有其他計畫

▲川普宣布取消對平壤的另一波制裁。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國財政部21日才宣布對幫助北韓的2間中國海運公司進行制裁，豈料總統川普22日就在推特上表示，「我今天下令取消了這些額外的制裁。」讓外界摸不清楚頭緒，原先認為是取消對於中國海運公司的制裁，但知情人士透露，川普所指的是尚未公佈的另外一項制裁計畫。

川普在推特發文指出，「美國財政部今天宣布，將於現有的制裁基礎上，進一步擴大對北韓的制裁規模。我今天下令取消了這些額外的制裁。」川普此文似乎凸顯美國內部針對平壤制裁並不同調。

外界起先推測，是取消對中國海運公司的制裁，但國家安全顧問波頓（John Bolton）在推特上說，財政部的行動非常重要，尤其是海運行業必須採取更多措施，以避免北韓的非法航運，「每個人都應該注意並審查自己的公司運作，以確保不違反對北韓的製裁。」

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）對於川普的推文，僅簡短回應，「川普很喜歡北韓領導人金正恩，這些制裁都是不必要的。」並未解釋川普所指的制裁為何。不過路透社引述消息人士說法指出，川普並未撤除對海運公司的制裁，推文所指的是另一波原先已計畫好的制裁行動。

美國財政部宣布，將對曾暗中幫助北韓規避制裁的大連海博國際貨運有限公司（DALIAN HAIBO INTERNATIONAL FREIGHT CO. LTD.）及遼寧丹星國際貨運代理有限公司（LIAONING DANXING INTERNATIONAL FORWARDING CO. LTD.）2家中國海運公司實施制裁。這也是川金二會破局後，美國祭出的2019年首發制裁，顯示將持續對平壤施壓，要求其展現出無核化的具體行動。