730萬首投族左右泰國選情　民調估投票率破90%

▲候選人積極拉攏年輕選票。（圖／翻攝自Facebook／Thanathorn Juangroongruangkit）



國際中心／綜合報導

泰國將在24日迎接暌違8年的民主大選，特別的是在全國5000萬個選民中，35歲以下的年輕選民佔了25%，其中還包含730萬名首投族，讓「青年票」成為這次大選的兵家必爭之地。許多年輕人都想透過選票來表達對現任軍政府的不滿，「我認為很多人都對國家這5年來的運作感到厭煩，現在終於可以用選票來表達我們的心聲。」

泰國投票年齡限制是18歲，也就是說這次年紀最大的首投族已經26歲，且根據民調顯示，這次大選會有超過90%的泰國人會去投票，其中還包含730萬名首投族，也就是說，任何政黨只要拿到一半的年輕選票，就有機會可以組成聯合政府。

恰巧就是高齡首投族的Choltanutkun說，「我們的聲音已經被奪走5年，現在言論自由是我最關心的問題，可以有不同的意見，但現在泰國沒有能力在沒有互相攻擊的情況下進行辯論。」

泰國軍政府自2014年政變後掌權至今，就不斷推遲大選時間，直到泰國王室在今年1月頒布王室命令，才終於確定大選時間。依據2017年憲法，全國大選必須於選舉法生效後150天以內舉行，由全國18歲以上公民選出350名眾議員，另有150眾議員由政黨得票比例分配。

