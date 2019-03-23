川普成為總統是上帝旨意　美國務卿：我相信有可能！

▲蓬佩奧訪問耶路撒冷舊城時專注看著哭牆。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）21日接受採訪時表示，讓川普成為總統可能是上帝的旨意，以便讓他能夠保護猶太人免於伊朗的侵害，「身為基督徒，我相信這是可能的。」川普21日透過推特指出，他承認以色列對戈蘭高地擁有主權，扭轉了美方過往數十年的立場，引發爭議。

CNN報導，蓬佩奧在以色列首都耶路撒冷受訪時被問及，川普是否可能是上帝派來的使者，他回答自己相信這是有可能的。他補充，在這個猶太國家工作時，他觀察到川普政府完成偉大的政績，讓中東地區也能存有民主，他相信「上帝在這裡發揮作用」。

川普2017年12月宣布美國承認以色列首都是耶路撒冷，今年3月又表示美方認同以色列對戈蘭高地具有主權。戈蘭高地是以色列與敘利亞邊境的重要戰略地區，以色列1967年在六日戰爭（Six-Day War）時從敘利亞奪取此地。

美國前國務院發言人庫比（John Kirby）同時也是CNN軍事與外交分析員，他抨擊蓬佩奧的言論很可笑，形容川普受到上帝的旨意，只是證明川普政府逾越了教會與國家之間的界線。

庫比表示，美國總是被外界視為擁有宗教、公民自由，向來保護每一種宗教，若外交政策變成傳達福音的工具，將會使得人民感到不安，也會導致極端分子的產生。

有關川普的「上帝說」並不是第一次。白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Sanders）今年1月受訪時表示上帝期望川普能成為總統，這也是為何川普如今能在自己的崗位，「我認為他做得非常好，特別是有信仰的群眾所關注的事務上。」