派對狂歡挑戰能吃多少蛋糕　24歲年輕媽「塞成倉鼠」倒地死亡

▲貝唐挑戰能吃進多少食物卻不幸死亡。圖為示意圖。（圖／pixabay）



國際中心／綜合報導

英國24歲女子貝唐（Bethan Gaskin）曾試圖挑戰她的嘴裡能塞幾塊蛋糕，今年2月她不斷把甜點放到嘴巴裡，怎料最後卻卡在喉嚨處，她昏倒後送醫，住院5天後不治身亡，留下3歲大的女兒。她的母親米歇爾（Michele）如今希望藉由這段經歷警告人們不要輕忽「食物挑戰」的風險。

《太陽報》報導，貝唐來自英格蘭東米德蘭茲林肯郡，為了想在派對上炒熱氣氛，她試著放入一塊又一塊的佳發蛋糕（Jaffa Cakes）到嘴裡。當時米歇爾也在場，她只是無奈看著自己的女兒，「她開始這個遊戲時，我記得我皺起眉頭，一邊想著『你幾歲了』，我叫她吐掉。」

米歇爾回憶，女兒看起來就像一隻鼓起臉頰的小倉鼠。貝唐最後來到廁所想把蛋糕吐掉，然而，經過一段時間後都沒有任何動靜，隨後她被朋友發現已經癱軟在浴室地板。

貝唐當時沒辦法吐出蛋糕，一度無法呼吸，她2月22日被送往醫院，住院5天後過世。米歇爾說，她發現女兒倒地時已經太晚，拖延許多時間才送醫導致腦損傷，全家人最後在貝唐的病床邊看著她，「她看起來很完美、很美麗，就像在睡覺般。」

事實上，民眾經常可以透過網路查找各種派對遊戲。米歇爾表示，很多人都玩過類似的遊戲，有些人是在嘴巴裡面塞棉花糖，連她90歲的親戚都體驗過，「這只是證明我們有多麼脆弱。」

貝唐生前育有3歲大的女兒。米歇爾悲痛向孩子解釋，「我只是告訴她，你的媽咪病得很重，醫師說不能讓她變得更好，所以我們再也見不到她了。」