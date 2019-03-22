OFF-WHITE辛普森萬元Tee　完全沒Logo挑戰「品牌迷思」

▲OFF-WHITE春夏推出《辛普森家庭》角色單品。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

OFF-WHITE創意總監Virgil Abloh春夏系列以1955年的電影《養子不教父之過（Without a Cause）》為設計靈感，以詹姆斯迪恩（James Dean）飾演的主角Jim Stark為主題，勾勒出紐約尋常少年的90年代，注入當時風靡家家戶戶的卡通《辛普森家庭（The Simpsons）》元素，引爆本季話題。

▲《辛普森家庭》是OFF-WHITE春夏重點設計。（圖／資料照／達志影像）



《辛普森家庭》主角霸子辛普森（Bart Simspson）在時裝周期間成了伸展台的搶眼主角，下了台後還是真正的搶手貨，除了家家戶戶熟悉的角色形象外，加入幽默對話，標準的美式漫畫風格保證引人矚目，台灣已上架，白Tee要價新台幣1萬2,000元，不過仔細看設計卻有挑戰「品牌迷思」的意味。

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▲霸子成為伸展台上的主角，下了台後變身火熱賣點。（圖／品牌提供）



怎麼說呢？原因就是「霸子＋OFF-WHITE」才是萬元Tee的販售重點，但其實台灣目前販售的3款設計，有一款是前後左右、上上下下均無OFF-WHITE品牌Logo的設計，可說是件貨真價食的卡通Tee。要讓消費者掏錢入手，挑戰大眾品牌迷思。

▲完全無Logo的款式挑戰大眾品牌迷思。（圖／翻攝官網）



其實，OFF-WHITE創立短短7年，但卻短時間內就成為火爆焦點，創辦人兼設計師去年（2018）更搖身一變成了LOUIS VUITTON（LV，路易威登）男裝創意總監，紅的風風火火。

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但OFF-WHITE從街頭崛起，賣的是品牌代表的潮流態度，其經典的箭頭、斑馬線條自然是識別證，若一件萬元Tee完全沒有Logo，要說服信徒入手，可說相當具有挑戰性。

▲基本上所有款式都還是有加入Logo。（圖／翻攝官網）